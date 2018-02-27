(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24\'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapılan çalışma; çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle İstanbul\'a giden teknik direktör Erol Bulut\'un yerine antrenmanı yardımcı antrenör Turgay Karslı yönetiminde yapıldı. Kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, Kardemir Karabükspor\'u yenerek alt sıralardan uzaklaştıklarını belirterek, \"3 haftadır kazanamıyorduk. Karabük maçı taraftarımız önünde oynayacağımız ve ligin alt sıralarındaki takımlardan biraz daha uzaklaşacağımız bir maçtı. İyi bir oyunla güzel galibiyet aldık. Şu anda her şey gayet iyi. Oyuncularımızın moral motivasyonu yerinde, aldıkları galibiyetten dolayı ben futbolcularımızı kutluyorum\" dedi. \"BÜTÜN MAÇLARI AYNI MOTİVASYONLA, AYNI CİDDİYETLE ÇIKIYORUZ\" Pazar günü oynayacakları Atiker Konyaspor müsabakasının zor geçeceğini ifade eden Ravcı, hedeflerinin puan olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: \"Yeni bir haftaya girdik. Haftalar git gide azalıyor. O yüzde maçların zorluk derecesi de birbirinden önemli hale geliyor. Bu hafta biliyorsunuz yine ligin alt sıralarında Konyaspor ile oynayacağız. Devre arasında yaptıkları transferlerle daha güçlü bir pozisyona geldiler. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Ama bizde gerekse içerde, gerek dışarda hem oyunumuzla, hem mücadelemizle oradan iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız. Bizim için rakip fark etmiyor. Bütün maçları aynı motivasyonla, aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Çünkü ligdeki bütün takımlara saygı duyuyoruz. İnşallah bu hafta da iyi bir skorla tekrar Malatya\'ya döneriz.\" BERK YILDIZ\'IN KÖPEĞİ ANTRENMANIN NEŞESİ OLDU Öte yandan genç futbolcu Berk Yıldız\'ın Çin Aslanı cinsi köpeği antrenmanın neşe kaynağı oldu. Panço isimli köpek sevimliliğiyle futbolcuların büyük ilgisini çekti. Bu arada Doğanşehirliler Derneği antrenmanı ziyaret ederek takıma tatlı ikram etti. Sarı- Kırmızılı takımın savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile bir süre sohbet eden dernek başkanı Dilaver Gür, Kardemir Karabük galibiyetinden dolayı takımı tebrik etti. Doğanşehirliler olarak Yeni Malatyaspor ile gurur duyduklarını belirten Gür, \"Karabük karşısında aldığımız galibiyetle oldukça rahatladık. Biz sonuna kadar takımımızın yanındayız. Yeni Malatyaspor bizim ortak değerimizdir. İnşallah bu ligde kalıcı olacağız ve bu ligin süper takımı olacağız. Ben Konyaspor maçı öncesinde dernek olarak takımımıza başarılar diliyorum\" dedi.