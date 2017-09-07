(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ü tanıttı

Adem Büyük: \"Malatyaspor beni çok istedi\" Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig\'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa\'dan Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul Güneşli\'de bulunan Wyndham Grand İstanbul Europe Otel\'de düzenlenen imza törenine, sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek de katıldı. Hayırlı olsun dilekleriyle konuşmasına başlayan Gevrek, \"Adem Büyük bizim için çok önemli bir transfer. Malatyaspor\'a katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Adem, kendini kanıtlamış bir futbolcu kardeşimiz. Hocamızın da çok istediği bir oyuncuydu. Adem\'e, Malatya\'yı tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa Kulüp Başkanı Turgay Ciner\'e ve transferde büyük katkısı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'ye de teşekkür ediyorum\" dedi. Adil Gevrek aynı zamanda, Kasımpaşa ile aralarındaki sözleşme nedeniyle, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları maçta Adem Büyük\'ün oynayamayacağını açıkladı. ADEM BÜYÜK: \"MALATYASPOR BENİ ÇOK İSTEDİ\" Evkur Yeni Malatyaspor\'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan golcü oyuncu Adem Büyük ise, \"Malatyaspor beni çok istedi, transferimde ısrarettikleri için burayı tercih ettim. Yeni çıkmış bir kulüp olmasına rağmen hedefleri var. Benim de hedeflerim var. İnşallah bu hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Malatya\'ya ilk defa gideceğim için de çok heyecanlıyım. Forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Başkanıma ve Kasımpaşa Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa\'nın üzerimde büyük emeği var, onlar her zaman kalbimde olacak\" diye konuştu. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Beşiktaş\'ta bir süre çalışma şansı bulduğunu hatırlatan 30 yaşındaki oyuncu, \"Ertuğrul Sağlam, tecrübeli işini iyi yapan bir teknik adam. Malatyaspor\'a da kısa sürede kattığı şeyler ortada\" diyerek sözlerini noktaladı.