(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 25\'inci naftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe\'ye 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyapor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarıklarını belirtti.



Maça çok iyi başlayıp baskılı oynadıklarını dile getiren Bulut, \"İstediğimiz pozisyonları da yakaladık ama maalesef golü bulamadık. Burada kalite farkı devreye giriyor, kaliteli ayaklar olunca kazan taraf onlar oldu. Bunun üzerine çalışmamız lazım, bulduğumuz pozisyonları gole çevirmek için neler yapabilir bunu geliştirmemiz lazım. Maçta defans anlamında iyi oynadık şampiyon adayına karşı az pozisyon vermeniz olumlu bir şey ancak yakaladığınız pozisyonları gole çeviremezseniz mağlup olursunuz ama biz yolumuza devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.AYKUT KOCAMAN: \"GALATASARAY MAÇINI MAZANIP ÇOK GÜÇLÜ BİR RÜZGARI ARKAMIZA ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, önemli bir maçı kazandıklarını, Galatasaray maçını da kazanıp çok güçlü bir rüzgarı arkalarına alacaklarını ifade etti.



\"Arka arkaya alınan iki mağlubiyetten sonra Malatyaspor deplasmanı sanki ligde var olma maçıydı\" diyen Kocaman, \"Bizim kesinlikle kazanmamız lazımdı. Erol hoca güzel bir takım kurmuş. Son 9 maçta bir mağlubiyet var, ne yaptığını bilen düzenli bir takım Malatyaspor. Bizim bu istekli halimizi zorlaştıran iki maçta aldığımız ağır tahribatın yanı sıra rakibin de kolay gol yemeyen dirençli bir takım olması maçın sıkıntılı geçeceğinin habercisiydi. Maça çok iyi bir başlangıç yapamadık, Malatyaspor son haftalardaki başarılı sonuçları ve düzenli oyunuyla biraz daha topu kendi hakimiyetinde tuttu ve bizim kuvvetli bir şekilde oyuna katılmamızı ve 3\'üncü bölgeye geçişimizi zorlaştırdı. Golden önce biraz daha rakip kaleye doğru gitmiştik ama golden sonra yükümüz azaldı, sahadaki özgüvenimiz tam olarak arttı. 2\'nci devre mutlaka topun kontrolünü ele almamız lazımdı. Fakat böyle olmadı Malatya bizi biraz daha kendi sahamıza itti. Bunla beraber net hızlı ataklar yaptık. Bunlardan birkaç tanesi netti ama golü atamadık maç gel gitlerle gitti ta ki 2\'nci gole kadar, ondan sonra her şey bitti. Özellikle son 15 dakika daha kontrollü oynadık. Böyle bir maçta zirveye tam anlamıyla yapıştık. İçeride Galatasaray\'la oynayacağız, bu maçı da alıp çok güçlü bir rüzgarı arkamıza alacağımızı düşünüyorum\" şeklinde konuştu.



\"YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM\"



Kocaman, bir gazetecinin taç olayıyla ilgili sorusuna, “Ben yanlış anlaşıldığını düşünmüyorum. Sözlerimin yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum her zaman olduğu gibi. Çok net bir şekilde oradaki baskı ortamını anlatmaya çalıştım ve maçtan sonra tadımız da yoktu belki bir kaç şakası da yapılacak bir işin bu hale doğru götürülmesi hakikaten ülkemizdeki futbol ortamının garipliğini bir kez daha gösteriyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var mı bilmiyorum. Bu oyunda avantajlarından ötürü birisi topu alıp da hızlı bir şekilde attığı zaman hakemin bunu durdurması lazım eğer yanlışsa. Ben şakalaşmak için dalga geçmek için söyledim. Taç hırsızlığı diye söylemiştim. Farklı taraflara götürenler olduğunu biliyorum. Tekrar söylüyorum sahadan atılan, kenardan atılan var ya taç ona söylemiştim” dedi.



\"TAKDİRİ İLAHİ\"



Kocaman, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçındaki taç olayıyla ilgili olarak sorulan soruya ise \"Takdiri İlahi demek lazım. İlginç şeyler oluyor. Umarım biraz daha doğal seyrine döner. Zaten tek temennim, amacım, isteğim, dileğim bu doğal seyrine dönmesi. Mücadelenin burada olmasın. Antrenörlerin, futbolcuların kendi birikimleriyle, yetenekleriyle kendi içlerinde bu kavgayı meşru kurallar içerisinde vermeleri. Ondan sonra da yenilenin yeneni tebrik ettiği, yenenin de yenilene geçmiş olsun dediği bir ortam\" diye cevap verdi.