(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçında 27 bin 44 çiğköfte dürümü dağıtılacak

Taha AYHAN - MALATYA / DHA Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor\'un sponsorlarından Battalbey Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, yarın oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında 27 bin 44 çiğköfte dürümü dağıtacaklarını söyledi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Aybak, şirket olarak Evkur Yeni Malatyaspor\'un giydiği formanın göğüs sponsorluğunu yaptıklarını anımsattı. Aybak, sponsoru oldukları Evkur Yeni Malatyaspor\'da büyük başarılar elde ettiklerini belirterek, \"TFF 1\'inci Lig\'den Süper Lig\'e çıktık. Bu bizim için ayrı bir gurur vesilesi\" dedi. Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında taraftarlara, Yeni Malatya Stadyumu\'nun kapasitesi olan 27 bin 44 çiğköfte dürüm vereceklerini ifade eden Aybak, \"Amacımız hem stadın kapasitesini tamamen doldurmak hem de taraftar desteğini ciddi bir şekilde arkamıza almaktır. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Taraftar-yönetim ve taraftar-takım arasındaki dostluğu daha da pekiştirmek istiyoruz\" diye konuştu. Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise, böyle bir organizasyon düzenledikleri için Sait Aybak\'a teşekkür ederek, \"Battal Bey Çiğköfte 3 yıldır Evkur Yeni Malatyaspor\'a çok ciddi destek veriyor. 3 yıl içerisinde çok büyük katkı sağladılar. Ben hem şahsım, hem de Evkur Yeni Malayaspor Kulüp Başkanı olarak ve Malatyalılar adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bir çok Malatyalı hemşerimizin yapamadığını 3 senede çok büyük katkıyla yaptılar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de çiğköfte fabrikasını ziyaret ettim. En önemlisi burada hijyendir. Çok ciddi hijyenik bir ortamda çiğköfte üretiliyor. Taraftarımız inşallah o stadımızı doldurur ve burada da çiğköfte dağıtılacak. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yarın yapacağı organizasyon için tüm taraftarlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum. Kesesine bereket diyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Yarınki Beşiktaş maçıyla ilgili de taraftarlarımıza duyuruyorum; inşallah o stadı dolduralım. Malatya\'nın birliği ve beraberliği için hep beraber takımıza sahip çıkalım, inşallah orada da galip geliriz\" şeklinde konuştu.