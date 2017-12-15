(Görüntülü Haber) Evinin yanışını üzüntü ile izledi

Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, evi yanan 70 yaşındaki Muhsine Güler büyük üzüntü yaşarken, jandarma karakolu komutanı Kıdemli Başçavuş Adem Ceylan kendisini teselli etti. Olay, öğle saatlerinde, Dilovası Köseler Mahallesi Kuyu Sokak\'ta Güler ailesine ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Muhsine Güler evinin yanışını üzüntü içerisinde izledi. Ev, yangında ev kullanılmaz hale geldi. Muhsine Güler\'i, Dilovası Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Adem Ceylan teselli ederek, sağlık durumunu sordu. Yanan evinin içerisinde ilaçlarını unuttuğunu söyleyen Muhsine Güler\'e, eve girmemesi konusunda telkinlerde bulunan Adem Ceylan, evde unuttuğu ilaçları kendisinin temin edeceği sözünü verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.