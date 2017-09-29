T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Evinin önünde eşiyle konuşan adamı öldürdü

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde fırında çalışan 39 yaşındaki Ferit Ali Karaüç, evinin önündeki caddede yürüme engelli eşi 28 yaşındaki C

29 Eylül 2017 23:45

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde fırında çalışan 39 yaşındaki Ferit Ali Karaüç, evinin önündeki caddede yürüme engelli eşi 28 yaşındaki C.K. ile konuşan 39 yaşındaki Murat Ünaldı\'yı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde çalıştığı fırının üst katındaki dairede oturan Ferit Ali Karaüç, evden çıkan eşi C.K.\'nin nereye gittiğini kontrol etmek için pencereden aşağı baktı. Eşini evinin önündeki kaldırım üzerinde Murat Ünaldı ile konuşurken gören Karaüç, koşarak aşağı indi. Ferit Ali Karaüç, fırından aldığı ekmek bıçağını eşiyle konuşmayı sürdüren Ünaldı\'nın göğsüne sapladı. Ünaldı, göğüs kafesinin sol kısmına aldığı darbeyle kanlar içinde yere düştü.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Ferit Ali Karaüç ile eşi C.K.\'yı Ünaldı\'nın başında beklerken buldu. Ferit Ali Karaüç, elindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. C.K. da ifadesi alınmak üzere eşiyle birlikte emniyete götürüldü. 

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Murat Ünaldı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ünaldı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Ferit Ali Karaüç\'ün sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı, Karaüç\'ün çalıştığı fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ferit Ali Karaüç\'ün fırından aldığı ekmek bıçağıyla dışarı koştuğu, ardından da eşiyle konuşan Ünaldı\'ya bıçağı sapladığı görülüyor. Kanlar içinde yere düşen Ünaldı, başka bir bıçak darbesi almamak için saldırıyı sürdüren Ferit Ali Karaüç\'e ayaklarıyla karşı koymaya çalışıyor. Bu sırada Ferit Ali Karaüç\'ün, Ünaldı\'ya elindeki bıçağı sallayarak bağırdığı görülüyor.

\'YAPTIĞINI BEĞENDİN Mİ?\'

Olayın kıskançlık yüzünden meydana geldiğini söyleyen bir görgü tanığı, C.K.\'nın kocasına, \"Ben sana \'boşanalım\' demedim mi? Yaptığını beğendin mi?\" diye bağırdığını öne sürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün TOSFETHİYE Muğla DHAMUĞLA FethiyeAli KaraüçMuratCinayetOlayFoça Mahallesi Adnan Menderes BulvarıFerit Ali KaraüçEşiniKaraüçKısaFethiye Devlet HastanesiMuğla Adli Tıp KurumuCİNAYET ANI KAMERADA Öte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24