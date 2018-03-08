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(Görüntülü Haber) Evinin geçimi ve çocukları için tek başına tüp bayisi işletiyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde evli ve 3 çocuk annesi Özlem Duran (38), 3 yıldır tüp bayiliği yapıyor

08 Mart 2018 15:09

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde evli ve 3 çocuk annesi Özlem Duran (38), 3 yıldır tüp bayiliği yapıyor. Tek başına işlettiği dükkanda tüm işleri kendi yapan Duran, \"Mutfak tüpünü genelde ev kadınları istiyor. Onlarla daha iyi anlaşıyoruz\" dedi. Kumluca\'nın Eski Cami Mahallesi\'nde oturan Özlem Duran, eşi yaklaşık 3 yıl önce toptancılığa başlayınca, tüp bayiliği yaptıkları dükkanın başına geçti. Evin geçimine katkı sağlamak amacıyla işi üstlenen Özlem Duran, ev ve işyerlerine tüp dağıtımı yapıyor. Kendi adını taşıyan dükkanın işlerini tek başına yapan Özlem Duran, motosiklet ve otomobiliyle götürdüğü tüpleri, omzunda taşıyıp çıkarıyor ve montajını yapıyor. Mesleğinin zor olduğunu, ancak severek yaptığını söyleyen Özlem Duran, \"Bu işi eşimle birlikte yapıyorduk. Eşim yaklaşık 3 yıl önce mutfak tüpünün toptancılığına başladı. Ben de dükkanı açtım. Evlere ve işyerlerine tüp dağıtmaya başladım. Mutfak tüpünü genelde ev kadınları istiyor. Onlarla daha iyi anlaşıyoruz. Asansörü olmayan binalara çıkmak zor oluyor. Ama 3 çocuğum var. Geçim sağlamak için bu işi yapıyorum\" dedi.

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