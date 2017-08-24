(Görüntülü Haber) Evinin bahçesindeki ağaçta intihar etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ\'de 2 yıldır işsiz olduğu için bunAlıma girdiği ileri sürülen 56 yaşındaki Mustafa Çat, bahçesindeki ağaçta intihar etti. Hacılar İlçesine bağlı Orta Mahalle, Erciyes Caddesi\'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Çat, iddiaya göre 2 yıldır iş bulamadı. Bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Mustafa Çat, bugün evinin bahçesindeki ağaca kendini astı. Mustafa Çat\'ın ağaçta sallanan cansız bedenini gören eşi, polisi ve 112 Sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık görevlileri Mustafa Çat\'ın öldüğünü belirledi. Mustafa Çat\'ın cesedi polisin yaptığı incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.