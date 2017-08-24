T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Evinin bahçesindeki ağaçta intihar etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de 2 yıldır işsiz olduğu için bunAlıma girdiği ileri sürülen 56 yaşındaki Mustafa Çat, bahçesindeki ağaçta intihar etti

24 Ağustos 2017 22:54

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ\'de 2 yıldır işsiz olduğu için bunAlıma girdiği ileri sürülen 56 yaşındaki Mustafa Çat, bahçesindeki ağaçta intihar etti. Hacılar İlçesine bağlı Orta Mahalle, Erciyes Caddesi\'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Çat, iddiaya göre 2 yıldır iş bulamadı. Bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Mustafa Çat, bugün evinin bahçesindeki ağaca kendini astı. Mustafa Çat\'ın ağaçta sallanan cansız bedenini gören eşi, polisi ve 112 Sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık görevlileri Mustafa Çat\'ın öldüğünü belirledi. Mustafa Çat\'ın cesedi polisin yaptığı incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİDHAKAYSERİMustafaHacılarOrta Mahalle Erciyes CaddesiBuSağlıkGelenKayseri EğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24