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(Görüntülü Haber) Evine 50 metre kala öldürüldü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç (51), evine 50 metre kala kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu

14 Ocak 2018 17:51

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç (51), evine 50 metre kala kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sandıklı\'ya bağlı Çakır Mahallesi Barutçu Sokak\'ta saat 11.00 sıralarında yerde erkek cesedi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede cesedin Selahattin Koç\'a ait olduğu belirlendi. Koç\'un yanında 5 litrelik su şişesiyle biri patlamamış 3 tüfek mermisi kovanı bulundu. Selahattin Koç\'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Selahattin Koç\'un Sandıklı\'da yalnız yaşadığı ve evine 50 metre kala öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği araştırılıyor.

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