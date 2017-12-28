(Görüntülü Haber) Evinden kötü koku yayılınca cesedi bulundu



Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan şeker ve tansiyon hastası 75 yaşındaki Mustafa Kıy evinde ölü bulundu. Kokmuş olmasından dolayı 2 haftalık olduğu tahmin edilen Kıy\'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.



Pamukkale\'nin Kuşpunar Mahallesi, 1293 Sokak\'taki iki katlı bir binanın üst katında, yalnız yaşan Mustafa Kıy\'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine alt komşusu dün (çarşamba) saat 23.00 sıralarında polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yatak odasında yerde Kıy\'ın kokmuş cesedi ile karşılaştı. Eve kötü koku nedeniyle maske takarak girebilen polis ekipleri, Kıy\'ın ölümünü şüpheli buldu. Şeker ve tansiyon hastası olan Kıy\'ın iki haftalık olduğu tahmin edilen cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.



Kıy\'ın cesedi evden çıkartılırken, meraklı kalabalık arasındaki bazı kişilerin kötü koku nedeniyle ağız ve burunlarını kapatmaları dikkati çekti. Polis, Kıy\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.