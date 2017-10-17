(Görüntülü Haber) Evinden çıkarken tabancalı saldırıya uğradı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde evinden çıkan, 32 yaşındaki Kadri Güneri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tabancalı saldırına uğrayarak ağır yaralandı. Olay, Ersoy Caddesi 177 numara önünde meydana geldi. Evinden saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan Kadri Güneri\'ye otomobil ile yaklaşan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tabancayla ateş açtı. Baş ve vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Güneri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar, geldikleri otomobil ile kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güneri\'yi Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Güneri\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.