(Görüntülü Haber) Evinden çıkarken kurşunlanarak öldürüldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde evinden çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 32 yaşındaki Kadri Güneri, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay, geçen Salı günü Ersoy Caddesi 177 numara önünde meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında evinden çıkan Kadri Güneri\'ye otomobil ile yaklaşan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tabancayla ateş açtı. Baş ve vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Güneri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar, geldikleri otomobil ile kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güneri\'yi Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Güneri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.