(Görüntülü Haber) Evinde 11 kilo esrarla yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kilo esrar ile bahçeye ekili 17 kök hintkeneviri ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, merkez Meram İlçesi Yaylapınar Kaş Mahallesi\'nde bir evde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, çatıya gizlenmiş 11 kilo esrar ile bahçeye ekili 17 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ali B. polisteki ifadesinde, \"Keklik besliyorum. Onlara yem için yetiştiriyorum\" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.