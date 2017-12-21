(Görüntülü Haber) Evinde 1 kilo esrarla yakalandı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, polisin evine düzenlediği operasyonda 1 kilo esrar ile yakalanıp, gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde bir süre önce Ortaca\'da, \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, uyuşturucu satıcıları teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen polis, Atatürk Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. Mahallenin giriş ve çıkışlarını ekip otoları ile kapatan polis, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramalarda 30 yaşındaki B.A.\'ya ait evde 1 kilogram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, B.A., gözaltına alındı. Şüphelinin ele geçirilen esrarı Şanlıurfa\'dan satmak için getirdiği belirlendi. B.A., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.