T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Evin bahçesinde akrep soktu

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, evin bahçesinde sebze toplarken elini akrep sokan 45 yaşındaki Gülseren Cançelik, hastanede tedaviye alındı

12 Eylül 2017 16:31

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, evin bahçesinde sebze toplarken elini akrep sokan 45 yaşındaki Gülseren Cançelik, hastanede tedaviye alındı. İslahiye\'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkçalı Mahallesi\'nde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülseren Cançelik, sebze toplarken, sağ el bileğini akrep soktu. Olayın ardından Cançelik, yakınları tarafından otomobille İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan kadının tedavisi sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGAZİANTEPGülseren CançelikKırıkçalı MahallesiOlayınCançelikDevlet HastanesiHastanenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24