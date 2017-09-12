(Görüntülü Haber) Evin bahçesinde akrep soktu

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, evin bahçesinde sebze toplarken elini akrep sokan 45 yaşındaki Gülseren Cançelik, hastanede tedaviye alındı.
İslahiye\'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkçalı Mahallesi\'nde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülseren Cançelik, sebze toplarken, sağ el bileğini akrep soktu. Olayın ardından Cançelik, yakınları tarafından otomobille İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan kadının tedavisi sürüyor.