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(Görüntülü Haber) Evi yanan kadın bayıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta iki katlı binanın alt katında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi

24 Nisan 2018 14:21

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta iki katlı binanın alt katında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Ev sahibi Dilek Sarı, yangına müdahale sırasında sinir krizi geçirip, bayıldı.

​Mithatpaşa Mahallesi Rahmet Sokak\'ta Şenol ve Dilek Sarı çiftinin yaşadığı 2 katlı binanın alt katında saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Çocuklarını okula gönderdikten sonra yangını fark eden Dilek Sarı, balkona çıkarak yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Dilek Sarı, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında bayıldı. Sinir krizi geçiren Dilek Sarı\'ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sarı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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