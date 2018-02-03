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(Görüntülü Haber) Eve yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatılan bir eve baskın yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı

03 Şubat 2018 16:20

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatılan bir eve baskın yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi 2573 Sokak\'taki bir apartman dairesinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından daireye baskın yapan polis ekipleri, evin 2 odasında 21 dizüstü bilgisayar ve 27 cep telefonu aracılığı ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını saptadı. Bilgisayarlar, cep telefonları, 6 flaş bellek ve çok sayıda dokümana el koyan polis, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen Mehmet E., Özgür E. ve Oktay Ö\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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