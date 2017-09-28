(Görüntülü Haber) Eve kilitlediği eşine 15 gün boyunca işkence yaptı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta Suriye uyruklu 35 yaşındaki Mahmut Mikbani, iddiaya göre eşi 30 yaşındaki Minel Ratıb Elarabi\'yi eve kilitleyip 15 gün boyunca demirle dövüp, kızgın yağ dökerek işkence yaptı. Vücudunda 100\'den fazla sigara yanığı ve bıçak izi bulunan kadın, tedavisinin ardından devlet korumasına alındı. Olay, merkez Onikişubat İlçesi\'nin Hacı Bayram Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş\'a gelen Mahmut Mikbani, iddiaya göre aralarında geçimsizlik bulunan 5 çocuğunun annesi Minel Ratıb Elarabi\'yi iple bağlayıp çığlıklarının duyulmaması için de ağzını bantladı. Mahmut Mikbani, 15 gün boyunca eşine çocuklarının gözleri önünde işkence etti. Demirle dövülüp vücudunda sigara söndürülen, bıçakla yaralanan ve üzerine kızgın yağ dökülen Elarabi, sesini kimseye duyuramadı. 20 Eylül\'de Mahmut Mikbani oğlunu okula götürmek için evden ayrılınca, Minel Ratıb Elarabi, yanına aldığı 2 aylık bebeği ile komşularının kapısını çaldı. Türkçe bilmeyen Elarabi, vücudundaki yaraları göstererek yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Ambulansla Necip Fazıl Şehit Hastanesi\'ne götürülen Minel Ratıb Elarabi, hemen tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde sağlıklı bir insanda 11-14 arasında olması gererken hemoglobin değerinin Elarabi\'de aşırı kan kaybı nedeniyle 5\'e düştüğü belirlendi. En küçük kan kaybında hayatını kaybetme noktasına gelen Elarabi\'ye 5 ünite kan verildi. VÜCUDUNDA YARA OLMAYAN YER YOK 2 gün yoğun bakımda kalıp kan değerleri normal seviyeye çıkan Minel Ratıb Elarabi, kırılan sol kolu için ameliyata alındı. Bacakları, ayakları, yüzü, sırtı başta olmak üzere vücudunda 100\'den fazla sigara ve bıçak yarası, kızgın yağ yanığı ve darp izi tespit edilen Elarabi, tedavi sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlatıp kendine geldi. \'15 GÜN DAYAK YEDİM\' Yüzünün gösterilmesini istemeyen Elarabi, yaşadıklarını şöyle anlattı: \"Suriye\'deyken de döverdi beni. En son ablamla konuştum ama o konuşmamı istemiyordu. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı ve yağı kızdırıp üzerime döktü, demirle dövdü. Beni iple bağlayıp 15 gün dövdü, kimseyi çağıramayayım diye ağzımı da bantladı. 15 gün dayak yedim. Oğlumu okula yazdırmak için okula götürünce, ben de evden kaçtım. Türk komşularımın yanına gittim onlar bana yardım etti. Türkçe bilmediğim için işaretle yaşadıklarımı anlattım onlar da polisi aradı.\" \'KIZGIN YAĞ ÇOCUKLARIMA DA SIÇRADI\' Eşinin cezalandırılması için polise şikayetçi olduğunu da belirten Minel Ratıb Elarabi, \"Daha önce az döverdi ama ailem buradan yeniden Suriye\'ye gidince daha çok dövmeye başladı. Ailem buradayken eşim bana seslenemiyordu. Eşim üzerime kızgın yağ dökerken iki çocuğumun üzerine de sıçradı, onlar da yaralandı\" diye konuştu. KORUMA ALTINA ALINDI Hastane yönetimi ve personelinin yakından ilgilendiği Minel Ratıb Elarabi, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı. EŞİ ARANIYOR Öte yandan olayın ardından döndüğü evde eşini bulamayan Mahmut Mikbani ise 4 çocuğuyla birlikte kayıplara karıştı. Polis, nereye gittiği bilinmeyen Mahmut Mikbani\'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.