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(Görüntülü Haber) Eve giren hırsız, gelin ve kayınvalidesini öldürdü (2)

CENAZELER MORGA KALDIRILDI Zonguldak'ta, evlerine hırsızlık yapmak için giren N

22 Aralık 2017 17:16

CENAZELER MORGA KALDIRILDI Zonguldak\'ta, evlerine hırsızlık yapmak için giren N.G. tarafından öldürülen Dilek Akyol ile kayınvalidesi Fatma Akyol\'un cenazeleri, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Boğuşma sırasında elinden yaralanan Fatma Akyol\'un eşi Cevdet Akyol, hastanede gözyaşlarına boğuldu. \'HER YER KAN İÇİNDEYDİ\' Köy sakinlerinden Ömer Erduman, olaydan hemen sonra eve girdiğini ve her yerin kan içinde olduğunu anlatarak, \"Eve önce oğlum gitti. Ben sonra gittim. Adamı yakalamışlar. Ellerinden ve ayaklarından bağlamışlar. Kadınlardan birisi ölmüş, diğeri yaşıyordu; ama iş işten geçmiş. Kanlar fışkırıyordu. Kadınları öldüren adama \'Kaçanlar kimdi?\' diye sordular. Adam bize \'Söylemem\' dedi\" diye konuştu. JANDARMA KAÇAN 2 KİŞİYİ ARIYOR N.G. ve yanında bulunanların eve merdiven dayayarak, balkondan içeri girdikleri belirlendi. İki kişiyi öldüren N.G. ile Akyol ailesinin arasında, iddiaya göre, define aramaları sırasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet vardı. Jandarma, olayın ardından otomobille kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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