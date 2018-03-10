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(Görüntülü Haber) Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de Osman Ö

10 Mart 2018 19:57

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de Osman Ö. (44), gece eve alkollü gelip kendisinden para isteyen oğlu İbrahim Ö:\'yü (22) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olay, gece saat 02.30 sıralarında, daha önce merkeze bağlı belde olan Muttalip Emirler Mahallesi Ermiş Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre Osman Ö., eve alkollü olarak gelen oğlu İbrahim Ö.\'ye kapıyı açmadı. Osman Ö., evin giriş avlusunda bağırarak kapıyı açmasını ve kendisine para vermesini isteyen İbrahim Ö.\'nün gitmesini istedi. Baba Osman Ö. evin önünden ayrılmayan oğlu İbrahim Ö.\'ye doğru ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Başından vurulan İbrahim Ö. olay yerinde öldü. Osman Ö., olayın ardından 155 Polis İmdat hattını arayarak oğluna ateş ettiği ihbarında bulundu. Baba Osman Ö. gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken mahalle sakinleri İbrahim Ö.\'nün 2 ay önce askerden geldiğini, baba-oğul arasında sık sık tartışma çıktığını söyledi.

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