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(Görüntülü Haber) Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da emekli öğretmen Düriye A

06 Nisan 2018 15:22

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da emekli öğretmen Düriye A.\'nın (70) evinden 5 kamyon çöp çıkartıldı. Ev, temizlendikten sonra teslim edilecek. Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 244 Sokak\'ta bulunan apartmandaki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar durumu polis ve Muratpaşa Belediyesi\'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, evin sahibi emekli öğretmen Düriye A.\'nın hastanede olması üzerine vasisi tayin edilen Hatice A.\'ya ulaşarak, çilingir yardımıyla kapıyı açıp, eve girdi. Ekipler, içeri girdiklerinde her tarafta çöp olduğunu gördü. Düriye A.\'nın bir yıl içinde sokakta ne bulduysa eve taşıdığı ortaya çıktı. Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen ve içerisine yığılan çöplerden yaşanmaz hale gelen evi boşalttı. Evden 5 kamyon çöp çıkartıldı. Evin, temizlik görevlileri tarafından oturulacak hale getirildikten sonra teslim edileceği belirtildi. Hatice A., evi daha önce bir kez daha temizlediklerini belirterek, \"Ancak psikolojik rahatsızlığı olduğu için ne bulursa toplayıp eve getiriyor\" dedi.

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