(Görüntülü Haber) Evden 2 römork dolusu çöp çıktı

İlker KILIÇASLAN- Kamera MANİSA, (DHA)MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesindeki 5 katlı binanın birinci katındaki daireden, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla, 2 römork dolusu çöp çıkartıldı. Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nişancı Paşa Mahallesi Yamanlar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katından yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaştan gelen şikayeti değerlendirdi. Cengiz A. ve Ahmet A. isimli iki kardeşin yaşadığı evi kontrol eden ekipler, dairenin çöp eve dönüştürüldüğünü tespit etti. Çöpler ve diğer atık malzemeler, belediyenin temizlik ekipleri tarafından toplandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, evden 2 römork çöp ve atık malzeme çıktı. Ev sahiplerine ise evde geriye kalan malzemelerin toplanması için bir hafta süre verildi. Bir hafta sonra belediye ekipleri evi dezenfekte edecek.