(Görüntülü Haber) Evde mahsur kalan 2 yaşlı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'ndeki 3 katlı apartmanın 1\'inci katında çıkan yangından yükselen dumanlar nedeniyle üst katta oturan yaşlı çift mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen çifti kurtarırken, yangını söndürdü. İskele Mahallesi Halil Aşkın Caddesi\'ndeki 3 katlı binanın 1\'inci katında oturan 66 yaşındaki Duygu Karataş\'a ait evin mutfağında, bugün öğle saatlerinde, bulaşık makinesinin prizinden çıktığı belirlenen yangın başladı. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangın, zemin kattaki bir işyerine kargo teslim etmeye gelen bir görevlinin dumanları görmesi üzerine fark edildi. Kargo görevlisinin ihbarı üzerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Datça Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ayrıca dumandan etkilenen ve yangının çıktığı dairenin hemen üstünde oturan 87 yaşındaki Hatice Sönmez ile 96 yaşındaki Mehmet Sönmez çiftini de kurtardı. İtfaiye merdiveniyle aşağıya indirilen çift ambulansla Datça Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangını duyup evine koşan Duygu Karataş ise, üst kat komşularının evlerinde mahsur kaldığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Duygu Karataş, evinin yanmasından ziyade komşularını durumunu merak ederken, iyi oldukları haberlerinin gelmesi üzerine rahat bir nefes aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.