(Görüntülü Haber) Evde eğitim gören Nurgül ve Yusuf'un karne sevinci

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, immun (bağışıklık) yetmezliği nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Nurgül Akbulut ile \'beyinde su toplanması\' olarak bilinen hidrosefali hastası 2’nci sınıf öğrencisi Yusuf Işıklı, karne sevincini evde yaşadı. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula gidemeyen öğrencilere yönelik başlatılan evde eğitim hizmetinden yararlanan Nurgül Akbulut (9) ile Yusuf Işıklı’yı (8) ziyaret etti. Evde eğitim gören öğrencilere, karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler verildi. Nurgül Akbulut’un babası Üzeyir Akbulut, kızının okuldan geri kalmadığını, öğretmeninin de derslerinin iyi olduğunu söylediğini belirtti. Yusuf Işıklı’ın babası Dilaver Işıklı ise daha önce oğlunun dışarı çıkma imkanı olmadığını, bu eğitim sayesinde gelişiminde ilerleme sağlandığını söyledi. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ise Erbaa\'da, evde eğitim gören 9 çocuk bulunduğunu belirterek, \'\'Hükümetimizin, devletimizin son yıllarda yaptığı \'Okumayan Çocuk Kalmasın\' projesi kapsamında bu çocuklarımıza direkt evlerinde milli eğitimin görevlendirdiği öğretmenlerle eğitim verilerek, onların hem sosyal yaşantıya katılması hem de eğitim öğretim hayatlarının aksamaması için yapılan güzel bir çalışma. Bugün biz de 2 çocuğumuzun karnelerini evlerinde teslim ettik. Onlara eğitim hayatlarında başarılar diliyorum\'\' diye konuştu.