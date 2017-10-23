(Görüntülü Haber) Evde çıkan yangında 5 Suriyeli dumandan etkilendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, bir evde çıkan yangında 5 Suriyeli, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. 3 katlı binanın ilk katında oturan Suriye uyruklu Muhammet Hüseyin\'in evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla gelen polisler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, içeride bulunan ve dumandan etkilenen Hüseyin ailesinin 5 ferdi, ambulansla hastaneye götürüldü. Suriyelilere hastanede oksijen takviyesi uygulandı. Evde hasara da neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.