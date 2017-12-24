(Görüntülü Haber) Ev sattırıp parasını dolandırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, emekli N.B.\'yi (65) evini sattırıp parasını dolandırmak isteyen 2 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube ekipleri, dolandırıcılık konusuna ilişkin gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Akpınar Mahallesi’nde oturan emekli N.B.’nin dolandırıcılar tarafından evini satması yönünde arandığı bilgisine ulaşırken, inceleme sonucunda müşteki N.B.’nin dolandırıcılar ile telefon irtibatını kesmemesini sağlandı. Telefondaki şüpheliler, kaça sattığını sorduklarında 195 bin liraya sattığını, paranın da evde hazır olduğunu söyledi. Şüpheliler de kadına evde beklemesini ve eve polis göndereceklerini söyledi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, gerekli tertibatı alarak evde şüphelilerin gelmesini bekledi. Dün sabah gelen E.D.(19) evin içerisinde yakalanırken, onunla birlikte hareket eden M.K. (24) de binanın dışında gözcülük yaptığı sırada yakalandı. Her iki şüpheli de ekiplerce bugün adliyeye sevk edildi.