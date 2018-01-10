T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ev sahibinin elinden pencereden atlayarak kurtulduğu o anlar kamerada

ÜNLÜLERİ SOYAN "KAPTAN" LAKAPLI HIRSIZ YAKLANDI Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da lüks sitelerde bulunan 44 eve girdiği tespit edilen cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi Gültekin A

10 Ocak 2018 17:12

ÜNLÜLERİ SOYAN \"KAPTAN\" LAKAPLI HIRSIZ YAKLANDI Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul\'da lüks sitelerde bulunan 44 eve girdiği tespit edilen cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi Gültekin A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin soyduğu evler arasında gazeteci Hasan Cemal , Nasuh Mahruki , Teknik Direktör Bülent Korkmaz\'ın da evlerinin bulunduğu belirtildi. Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis bulunan şüpheli adliyeye sevk edilen şüpheli \"Hırsızlık için girdiğim evlerin ünlülere ait olduğunu bilmiyordum. Pişmanım\" dedi. \"KAPTAN\" LAKAPLI HIRSIZ İstanbul\'da yapılan hırsızlık operayonunda polisin uzun süredir peşinde olduğu bir süre yolcu motorlarında çalıştığı için lakabı \"Kaptan\" olan şüpheli Gültekin A. Şişli, Gülbahar mahallesinde polis tarafından yakalandı. Polisin takibinden kurtulmak için ailesinin yerine günlük kiralık evlerde kaldığı öğrenilen şüphelinin 13 Haziran günü Zonguldak\'ın Devrek İlçesinde bulunan açık cezaevinden firar ettiği ve arandığı belirtildi. ÜNLÜLERİN EVLERİNE DE GİRMİŞ Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin aralarında gazeteci Hasan Cemal, Nasuh Mahruki ve eşi Mine Mahruki\'nin evleri ile Teknik Direktör Bülent Korkmaz\'ın evinin de bulunduğu, toplamda 44 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlendi. Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ve Tuzla\'da hırsızlık yapan şüphelinin gündüz boş olduğunu tahmin ettiği evlere pencere camlarını kırarak girdiği ve hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin Çengelköy\'de ki M.A. adlı kişinin evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı toplamda ise çaldıklarının değerinin 2,5 milyon lirayı geçtiği öğrenildi. GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANMIŞ Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelinin bir olayda ev sahibinin elinden pencereden atlayarak kurtulduğu bir başka olayda ise güvenliğin müdahalesi sonucu lüks siteye giremeden olay yerinden ayrıldığı görüldü. \"PİŞMAN\" OLDUĞUNU SÖYLEDİ Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Gültekin A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli girdiği evlerin ünlülere ait olduğunu bilmediğini söyleyerek \"Girdiğim evlerin kime ait olduğunu bilmiyorumdum. Pişmanım\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SOYANLAKAPLI HIRSIZ YAKLANDI Haber Ali AKSOYERİSTANBUL DHA İstanbulGültekinHasan CemalNasuh MahrukiTeknik Direktör Bülent KorkmazHakkındaPişmanım"LAKAPLI HIRSIZ İstanbulGülbaharPolisinHaziranZonguldak Devrek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24