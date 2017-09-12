(Görüntülü Haber) Ev sahibi telefonla görüştüğü kişi aracılığıyla yıkımı erteletti

Murat KÜÇÜK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta oturan Nevzat Kayık, kentsel dönüşüm kapsamındaki 2 katlı evini yıkmak için gelen ekibi, telefonda AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman olduğunu öne sürdüğü kişiyle görüştürüp yıkımı 2 gün erteletti. Metin Karaduman, bu kişinin daha önce de ismini kullandığını, kendisiyle telefonda konuşmadığını söyledi.



Rat Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölgede oturan Nevzat Kayık, 2 katlı evinin yıkımı için gelen ekibe karşı çıktı. Görevliler, ellerindeki yıkım kararını gösterip Kayık\'tan evi boşaltmasını istedi. Kayık, \"Az durun, bir yeri arayacağım\" diyerek aradığı kişiye, \"Başkan; ben bu evi birkaç güne taşıyacağım. Benim evimi yıkmaya sanki teröristmişim gibi, dünya kadar polis geldi. TOKİ\'den yetkili geldi\" dedi. Kayık, görüştüğü kişinin Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman olduğunu öne sürerek telefonu görevliye verdi. Telefondaki kişiyle görüşen görevli, telefonu kapattıktan sonra Kayık\'a evini boşaltması için Çarşamba gününe kadar süre verdiklerini belirtti. Yıkım ekibi tutanak tutarak evden ayrıldı.



DHA\'nın telefonla görüştüğü AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, söz konusu kişiyi tanıdığını, ancak bir diyalogları olmadığını söyleyerek, \"Kendisi birkaç kez bazı yerlerde ismimi kullanmış. Ben geçmişte birçok daire müdürüne bu şahsın ismimi kullandığını söyledim. Bu şahsa itibar etmemelerini söyledim. Bu konuda da büyük ihtimalle başka birini arayıp benim adımı kullanmış olabilir. Ben kendisi ile telefonda görüşmedim. Böyle bir yıkım olduğunu sizden öğrendim\" dedi.