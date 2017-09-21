(Görüntülü Haber) Etiyopya aslanını doğada ilk kez görüntüledi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ÇEVRE bilimci Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, doğada varlığı kesin olarak bilinmeyen siyah yeleli Etiyopya aslanını, Etiyopya\'daki Bale Milli Parkı\'nda hem diş, hem de erkek bireyler olarak görüntüleyen ilk kişi oldu. ABD Utah Üniversitesi ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi, ABD National Geographic Creative Ajansı\'nın ilk Türk fotoğrafçısı, ekolog, ornitolog ve çevrebilimci Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyada bir ilke imza attı. Yaban hayatına yönelik tehlikeli ortamlardaki bilimsel çalışmalarıyla tanınan, TÜBİTAK Özel Ödülü sahibi ve National Geographic tarafından dünyanın en çok risk alan 22 insanından biri seçilen Doç. Dr. Şekercioğlu, bu kez dünyada varlığı bilinmeyen Etipyoya aslanını, hem de bir pençe uzaklığında ilk kez görüntülendi. TESADÜFEN KARŞILAŞTI Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Etiyopya Bale Milli Parkı\'nda memeli sayımı yaptıkları sırada tesadüfen karşılaştığı Etiyopya aslanının dişisi ve iki yavrusunu gündüz, erkek aslanı da gece doğada ilk kez görüntüleyen kişi oldu. Dişi ve yavrularını görüntülediği videoyu anlatan Doç. Dr. Şekercioğlu, şöyle dedi: “Görüntülerin çekildiği hafta Avrupa Yaban Hayatı Araştırmaları bilimsel dergisinde yeni bir makale çıktı ve Etiyopya aslanının genetik olarak farklı bir alttür olduğu, doğada halen varlığının bilinmediği ve soyunun tükenme eşiğinde olduğu anlatılıyordu. Bu makale, Etiyopya Addis Ababa Hayvanat Bahçesi\'ndeki aslanlardan alınan genetik örneklerle yapıldı. Makalenin yazarı Profesör Hofreiter\'in \'Kritik bir soru, hayvanat bahçesindeki bu aslanların nereden geldiği ve doğada halen yaşayıp yaşamadığı\' şeklinde demeç verdiği hafta, tesadüfen ben kamp yaptığım Bale ormanında bu aslanları görüntülüyordum. Bale Milli Parkı\'nda 7 yıldır burada iklim değişikliğinin kuşlar üzerine etkilerini araştırıyoruz. Sabah altıda kuş ağlarını yeni kurup ormanlık alandan yola çıktığımda, 20-30 metre ileride anne ve yavruları bana bakıyordu. Bu gündüz görüntülerinde araç içinde değildim. Bunlar doğada bilinen ilk video görüntüleri.\" ERKEK ASLAN PENÇE MESAFESİNDE YAKLAŞTI Erkek aslanı ise geçen ekim ayında karanlıkta araçtan sarkarak görüntülediğini anlatan Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, \"20-30 metreden gelmeye başladı. Bana doğru yaklaşıyordu. Toprak yolda dişinin peşinden gittiği için onun kokusuna odaklanmış ve kokuyu takip ediyordu. Siyah yelesinin karnına kadar inmesi Etiyopya erkek aslanının en önemli özelliğidir. 30-40 santimetre kadar yaklaştı ve bana bakarak yanımdan geçip gitti. Bir pençe mesafesindeydim\" dedi. DÜNYA ÇAPINDA EN ENDER RASTLANAN ASLAN Etiyopya aslanının dünya çapında soyu tehlikede bir canlı olduğunu belirten Doç. Dr. Şekercioğlu, “Belki de dünyadaki en ender aslan cinsi. İlk kez doğada dişi, erkek ve yavrularını çektik ve üreyen bir popülasyon olduğu ortada. Ancak bu ormandaki sayısı maksimum 50 diyebiliriz. Belki daha da az, birkaç düzine civarında. Maalesef aslan ve kaplan gibi büyük yırtıcılar dünya çapında yaşam alanlarının çoğunu kaybetti. Kaplan ve Etiyopya kurdu gibi bazı yırtıcı türleri yüzde 95\'inden fazla yaşam alanını kaybetti. Aslanlar yaşam alanlarının yüzde 94\'ünü, çitalar ise yüzde 92\'sini kaybetti. Ülkemizde de 19\'uncu yüzyılın sonuna kadar aslan yaşıyordu. Fars aslanını kaybettik. Çita ve kaplan vardı, onları da yitirdik\" diye konuştu.