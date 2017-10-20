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(Görüntülü Haber) Eşref Kolçak otomobiliyle kaza yaptı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- TÜRK sinemasının usta ismi 90 yaşındaki Eşref Kolçak, Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde otomobiliyle bariyerlere çarptı

20 Ekim 2017 13:32

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- TÜRK sinemasının usta ismi 90 yaşındaki Eşref Kolçak, Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde otomobiliyle bariyerlere çarptı. Kolçak, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Sanatçı Eşref Kolçak, yaşadığı Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde, evinden çıktıktan sonra kullandığı 16 ZR 190 plakalı otomobil ile Gül Caddesi\'nden ana yola çıktı. Kolçak, bu sırada karşısına çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapınca yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Eşref Kolçak, kazadan yara almadan kurtulurken, kendisini tanıyanlar geçmiş olsun dileğinde bulundu. Otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, bölgede trafik akışının çok hızlı olduğuna dikkat çeken Eşref Kolçak, \"Buranın rampa aşağı ve viraj olması nedeniyle kazalar malesef çok oluyor. Bu bölgeye sinyalizasyon kurulmasını öneriyorum\" dedi.

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