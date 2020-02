(Görüntülü Haber) Eşref Fakıbaba'dan, Rusya'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünü ithalatına ilişkin açıklama (1)

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya\'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünü ithal edileceğine ilişkin bir soru üzerine \"Süt ile ilgili olarak süt fazlalığımız var. Kendimiz piyasadan süt alıyoruz. \'İthalat olacak mı?\' Ben şu anda bilmiyorum. Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Türkiye\'nin bazen sıkıştığı durumlar oluyor. En fazla da et konusunda oluyor. Sütü ve su ürünlerini ilk defa duyuyorum. Siyasi bir karar varsa bunun arkasında şu anda bilemiyorum\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'deki Birleşmiş Milletler kuruluşlarının düzenlediği \"Eşitlik için Konuş\" Şimdi Tam Zamanı\" adlı Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya\'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünü ithal edileceğine ilişkin bir soru üzerine Fakıbaba, \"Süt ile ilgili olarak süt fazlalığımız var. Kendimiz piyasadan süt alıyoruz. \'İthalat olacak mı?\' Ben şu anda bilmiyorum. Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Türkiye\'nin bazen sıkıştığı durumlar oluyor. En fazla da et konusunda oluyor. Sütü ve su ürünlerini ilk defa duyuyorum. Siyasi bir karar varsa bunun arkasında şu anda bilemiyorum. Genelde ülkelere gittiğimizde ithalat ve ihracat şeması ortaya çıkıyor. Ülkelerle bir yerde anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Pazarlıklar oluyor. Süt ve su ürünleri ile ilgili bilmiyorum ama et ile ilgili konuşulduğunu biliyorum. Türkiye\'nin çok büyük et ihtiyacından değil de genelde siyasi olarak ihracat yaptığınız ülkelerden ithalat da yapmak zorunda olduğunuz için bazı kalemlerde ister istemez böyle şeyler gündeme gelebiliyor. İthal edilecek bile olsa büyük seviyelerde değil küçük seviyelerde olan ithaller\" diye konuştu. \"TÜRKİYE İÇİN FAYDALI OLACAK BU ÖZELLEŞTİRMELER\" Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine Fakıbaba, \"Yaptığımız şeylerin doğu olduğuna inanıyoruz. Meydanlardayız. Haklı eleştiriler varsa o eleştiri \'haklıdır\' der düzeltelim deriz. Elimizde, devletin elinde olan 25 fabrikamız var. Özel sektör ile yarışmak zorundasınız. Rekabetin olması lazım. Ancak bütün şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerekir. Daha fazla üretim olacağına, şeker fiyatlarının düşeceğine inanıyorum. Türkiye için faydalı olacak bu özelleştirmeler. Et, süt, şeker, buğday da olsun devlet regülasyon görevini mutlaka yapmalıdır. Her şeyi özel sektöre bırakmamalıdır. Küspe miktarı artacaktır. Özelleştirilen fabrikalara belli kotalar verilecektir. Çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacak. Hangi fabrikaların kar edip etmediğini bilmiyorum. Şartlarımız uyduğunda Tarım kredi olarak bir kaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz. Şeker fiyatları düşecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktır. Nişasta bazlı şekere ihtiyaç daha da azalacaktır. Çiftçiye zararı değil faydası vardır\" ifadelerini kullandı.