(Görüntülü Haber) Esnaftan Mehmetçik Vakfı'na destek

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 30 yıldır pide salonu işleten İbrahim Koç (50), \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olmak için bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Kent merkezinde, Yeşilırmak Mahallesi\'nde pide salonu işleten İbrahim Koç, bir günlük kazancının tamamını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Koç, pide salonun önüne \'Afrin- Zeytin Dalı Harekâtını destekliyoruz. 27 Şubat Salı günü bütün kazanç Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacaktır\' yazılı pankart astı. Koç, şöyle konuştu: \"Afrin\'de şehit düşen Mehmetçiklerimiz için imkânlarımız dahilinde kazancımızı bağışlayacağız. Askerimiz orada olmasa, bizler burada ne rahat bir şekilde ne oturabiliriz ne de çalışabiliriz. Onların sayesinde biz burada rahatız. Bunun için imkânlarımız dâhilinde bugünkü kazancımızı ve personelimizin yevmiyeleri ile birlikte Mehmetçik Vakfı\'na bağışlıyoruz\" dedi.