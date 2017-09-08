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(Görüntülü Haber) Esnaf, marka avukatlarını protesto için kepenk kapattı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki esnaf, marka avukatlarının denetimlerini protesto etmek için kepenk kapattı

08 Eylül 2017 00:07

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki esnaf, marka avukatlarının denetimlerini protesto etmek için kepenk kapattı. Marmaris\'te bu akşam oteller bölgesi olarak adlandırılan Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde bir araya gelen esnaf, marka avukatlarının turizm sezonundaki denetimlerine tepki olarak kepenk kapattı. Araç yolunu trafiği kapatarak eylemi sürdürmek isteyen esnaf polisle görüştü, ancak izin verilmedi. Bir saat süren kepenk kapatma eylemi sırasında esnaftan bir temsilci polis müdürleri ile görüştü, arrdından protesto sonlandırıldı. Eylem sırasında alışverişe çıkan yabancı turistler, kalabılk polis grubu ve esnafı görünce, hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı. Esnaf adına konuşan Ömer Pektaş, \"Burada gördüğünüz dükkanlarda ekmek paramız var. Mal sahibine yıllık 120 bin lira veriyoruz. Devlete vergimizi tıkır tıkır veriyoruz. Bu ürünleri bizlere satmamızı izin verenler, şimdi gelip, ceza kesip, gidiyorlar. Turizmin hali ortada. Senetlerimizi ve çeklerimizi ödeyemez hale geldik ve bir sürü borcumuz birikti. Madem sattırmayacaksın, bunu başta yapacaktınız. Bize sattırmayacaklarsa, hayvancılık yapar veya pamuk toplayarak ekmeğimizi bir şekilde çıkartırız. Madem bunlar yasak, Marmaris girişinde Çetibeli arama ve kontrol noktası olarak bilinen jandarma karakolu var. Oradan sokturmasınlar. Yetkili kurumlar bir an önce bu konuyu çözüme kavuştursunlar, aksi halde çok daha büyük eylemler bekliyor\" dedi. Marmaris\'te esnaf, son üç ay içinde marka avukatlarını protesto etmek için altı defa eylem yaptı. Bazı eylemlerde tansiyon yükseldi. Esnafın önümüzdeki günlerde, aralarından seçecekleri 10 temsilci ile önce Ak Parti Muğla milletvekilleri ile görüşme yapıp, ardından, Ankara\'da Ak Parti Genel Merkezi\'ne gidecekleri belirtildi.

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