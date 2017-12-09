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(Görüntülü Haber) Eskrimciler Kemer'de ter döküyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ULUSLARARASI Eskrim Federasyonu (FIE) Büyük Kadınlar Flöre Satellite ve Ulusal Süper Minikler Bay ve Bayan Flöre turnuvaları Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı

09 Aralık 2017 18:07

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ULUSLARARASI Eskrim Federasyonu (FIE) Büyük Kadınlar Flöre Satellite ve Ulusal Süper Minikler Bay ve Bayan Flöre turnuvaları Antalya\'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu ile FIE koordinasyonunda Göynük Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen FIE Büyük Kadınlar Flöre Satellite Turnuvası\'na Türkiye\'nin yanı sıra İtalya, İngiltere, Macaristan, İsveç, Polonya, Romanya, Kolombiya, Venezuela ve Kazakistan\'dan toplam 35 sporcu katıldı. İki gün sürecek olan Süper Minikler Bay ve Bayan Flöre Turnuvası\'nda ise toplamda 440 sporcu mücadele ediyor. Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan vekili Ahmet Hakan Hayber, federasyona kayıtlı 9 bin 600 lisanlı sporcudan 4 bininin faal olarak eskrim yaptığını söyledi. Hayber, \"Türkiye adına yarışan her sporcu, FIE\'deki puanını yükseltmek için mücadele ediyor. Buradaki organizasyonda son yapılan olimpiyatlara katılan İrem Karamete Türkiye\'yi temsil ediyor. Bunun yanında kendi illerinden gelen sporcular da Türkiye adına yarışıyor\" dedi. Turnuva yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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