(Görüntülü Haber) Eskort sitesi kurup, 'abonelik' ücreti aldı

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, açtığı eskort sitesine ilan veren kadınlardan \'abonelik\' ücreti alan bir kişi ile telefon uygulaması üzerinden fuhuşa aracılık eden 2 kişi tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amacıyla açılan bir internet sitesinin yöneticisinin peşine düştü. İnternet sitesine ilan veren kadınlardan haftalık 500 lira \'abonelik\' ücreti aldığı belirlenen E.B. yakalandı. Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhuş yapan kadınları telefon uygulaması üzerinden müşterilerine pazarlayan ve Serdivan ilçesindeki apart dairelerde fuhuşa yer temin eden S.Ö ve Ö.A. isimli iki kişi de yakalandı. 11 kadın ve 2 kişi hakkında işlem yapılırken, Özbekistan uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi. İnternet sitesi yöneticisi E.B. ile S.Ö. ve Ö.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.