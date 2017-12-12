(Görüntülü Haber) Eskişehirspor - Gaziantepspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehirspor\'un kendi sahasında Gaziantepspor\'u 7-0 yendiği maç sonunda her iki takımın teknik sorumlusu karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, kendilerine 3 puanın gerekli olduğunu ve bunu da aldıklarını söyledi. İldiz konuşmasında şu ifadeleri kullandı

Deplasmanlarda aldığımız iyi neticelerin bir anlam kazanması adına iç sahadaki skorları da lehimize çevirmek durumundaydık. Bugün gerçekten maç öncesi baktığınızda zorlu bir müsabaka gibi gözüküyordu. Rakibimiz son haftalarda daha dirençli olmaya başlamıştı. Çok genç arkadaşlarımız mücadele etti. Onları mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bizim açımızdan hem rakibimize saygı duymak, hem de işimizi ciddi yapmak vardı. Biliyorsunuz tekrar yeni bir yönetim geldi Eskişehirspor\'a. Umarım saha dışındaki sorunlarımız da giderek halledilir. Ama saha içerisine baktığımızda hem rakibimize saygı duyarak işimizi daha ciddi yapmak hem de Eskişehirspor\'a yakışır yerlerde olmak istiyoruz. Sizler de biliyorsunuz bu maç öncesi haftanın maçları oynanmıştı. Eskişehirspor tehlike bölgesinin hemen üstündeydi. Bu müsabakadan aldığımız galibiyetle ciddi bir atılım kaydettik diye düşünüyorum. Ama 2 tane daha maçımız var. Onlar da çok önemli. Açıkçası devreye daha umutlu girmek istiyoruz. Böyle açık farklı skorlar zaman zaman maçlarda olabiliyor. İşlerini ciddiye aldıkları için oyuncularımı da kutluyorum. Bu kadar cezaya rağmen, pazartesi olmasına rağmen ve havaya rağmen gelen herkese teşekkür ederim. Kalan 2 maçı en iyi şekilde bitirmek zorundayız. Aynı ciddiyetle yolumuza devam etmek zorundayız. Skor çok önemli değil, bize üç puan gerekiyordu onu aldık. İzleyenlere de Eskişehirspor\'un zevk verdiğini düşünüyorum.

GOLLER GELİNCE DAĞILDIK

Gaziantepspor\'un teknik sorumlusu Vedat Özsoylu da karşılaşma ile ilgili şunları söyledi

Eskişehir\'in gücünü biliyorduk. Ona göre dengeli başladı oyun, ortada gidiyordu. 20\'nci dakikada gol kaçırdık, dönen top geldi bize penaltı oldu. Penaltı pozisyonundan sonra bozulduk. İkinci golü yedik. Sonra üçüncü golde takım olarak çözüldük. İkinci yarı çocukları biraz toparlamaya çalıştık. Ama ikinci yarıda goller gelince dağıldık. Eskişehir takımını kutluyorum. Bizim takımda eksiklikler belli. Genç çocuklar, bugün yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalıştılar. Biraz daha iyi duruma gelmemiz lazım. Bütün arkadaşlarım elinden geleni yaptılar.