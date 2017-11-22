(Görüntülü Haber) Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 40.85 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, ellerindeki uyuşturucu maddeyi piyasa sürmek isteyen Z.G., Ü.Ç. ve M.Ö., Emek Mahallesi\'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 40.85 gram eroin maddesi ele geçirildi. Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan Z.G., Ü.Ç. ve M.Ö., adliyeye sevk edildi.