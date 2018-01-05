(Görüntülü Haber) Eskişehir'de 'Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi' açıldı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski genel başkanı olan ve 13 Aralık 2009 tarihinde 73 yaşındayken vefat eden Prof. Dr.Türkan Saylan anısına Eskişehir\'de yaptırılan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi\'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Sinan Özkar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Sevgi Akmen, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Azmi Kerman ile çok sayıda kişi katıldı.



Belediye Başkanı Ahmet Ataç törende yaptığı konuşmada, \"Çocuk denilince aklıma gelen isimlerin başında rahmetli Türkan Saylan hoca geliyor. Gerçekten kız çocuklarına olan o sevgisi, o kardelenler diye nitelendirdiği o çocuklarımızı, tüm gücüyle eğitime destek vererek onları yetiştirdi. Bugün Türkiye\'de daha çok Türkan Saylanlara ihtiyaç var\" dedi.



Ataç, merkezin kreş özelliğinde olduğunu da belirterek, \"Belediyemizin tek noksanı kreş olmamasıydı. Şimdi erken çocukluk eğitim merkezi diye geçiyor ama biz yine kestirmeden kreş diye tabir ediyoruz. Böyle bir merkezi burayı hedefleyerek hazırladık. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Burası 24 ila 54 aylık çocukları kapsıyor\" diye konuştu.