(Görüntülü Haber) Eskişehir'de termik santral protestosu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, yaklaşık 500 kişi, Alpu Ovası\'na kurulmak istenen kömürlü termik santrali protesto etti.



\'Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu\' tarafından İsmet İnönü Caddesi\'nde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, çeşitli siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile 500\'ü aşkın kişi katıldı. Kalabalık, \'Kömürlü termik santral istemiyoruz\' yazılı pankart açıp, çeşitli sloganlar attı. Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinin oluşturduğu \'Eko Show Grubu\' da mini konser verdi. CHP\'li Çakırözer ile Başkan Ataç, yaptıkları konuşmada, Eskişehir\'e termik santral kurulmasına herkesin karşı çıkması gerektiğini söyledi.



\'EKOLOJİK KRİZİ ARTIRACAK PROJE\'



\'Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu\' adına, hazırlanan basın açıklamasını DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz okudu. Açıklamada, şöyle denildi:



\"Kurulması planlanan kömürlü termik santral, Eskişehir il merkezine 32 kilometre, Tepebaşı ilçe merkezine 25 kilometre, Gündüzler Mahallesi\'ne 5 kilometre, Kozlubel Mahallesi\'ne 3 kilometre, Beyazaltın Mahallesi\'ne de 1.5 kilometre mesafede yer alacak. Yani yerleşim yerlerine oldukça yakın bir bölgede EÜAŞ, kömür yakıtlı Alpu Termik Santrali kurup işletmeyi planlıyor. Alpu Termik Santrali\'nde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6milyon 316 bin 812 ton yerli kömür linyit tüketilecek. 1.8 milyar dolar bedelli proje kapsamında Alpu Termik Santrali, yaptığımız çalışmaya göre yılda yaklaşık 8 milyar kilogramlık bir karbondioksit salınımı oluşturacak. Alpu, dünyadaki ekolojik krizi artıracak bir proje. Adeta bir çevre cinayeti. Yaklaşık 450 futbol sahası büyüklüğünde kül depolama sahası ile karşı karşıyayız. Ayrıca 1500 futbol sahası büyüklüğünde enerji üretim alanı yapılması planlanıyor.T arım alanlarının yok edilmesini ve insan sağlığının tehlikeye atılmasını istemiyoruz. Bizler Eskişehir\'deki sendika, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri olarak yapılmak istenen termik santral projesinden ülkeyi yönetenlerin bir an önce vazgeçmesini istiyoruz.\"



Yapılan konuşmaların ve açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atan kalabalık, olaysız dağıldı.