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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de rölyef sergisi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kapsamında Emek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kağıt rölyef kursuna katılanların yaptıkları eserler sergilendi

23 Şubat 2018 13:49

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kapsamında Emek Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen kağıt rölyef kursuna katılanların yaptıkları eserler sergilendi.

ESMEK Emek Eğitim Merkezi\'nde Nuray Yıldırım eğitmenliğindeki kursiyerlerin hazırlamış olduğu kağıt rölyef sergisi Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Salonu\'nda açıldı. 20 kursiyer tarafından 63 çalışmanın yer aldığı serginin açılışını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Adar ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt gerçekleştirdi.

Kursiyerlerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve ortaya çıkan eserlerden mutlu olduklarını belirten Başkan Vekili Adar, belediyelerin görevlerinin yalnızca alt yapı ve üst yapı çalışmalarının olmadığını söyledi. Adar, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla ESMEK bünyesinde başta çocuklarımız ve kadınlarımıza olmak üzere ücretsiz kurslar ile hem aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlıyor hem de kursiyerlerimize sosyal hayata katılabilecekleri ortamlar yaratıyoruz dedi. Kağıt rölyef çalışmaları aynı fotoğrafın üzerindeki detayların kesilerek 10-12 katman halinde üst üste yapıştırılmasıyla oluşturulan çalışmalardan oluşuyor. Fotoğrafların üst üste yapıştırılmasıyla resme üç boyutlu bir görünüm sağlandıktan sonra çiçek, yaprak gibi materyaller yapıştırılarak da resimlerdeki gerçeklik arttırılıyor.

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