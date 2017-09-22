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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de orman yangını (2)

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR Eskişehir'de öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale eden 4 yangın söndürme helikopteri, havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarını durdurdu

22 Eylül 2017 01:57

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Eskişehir\'de öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale eden 4 yangın söndürme helikopteri, havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarını durdurdu. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, karadan müdahale ise devam ediyor.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, şu an için korkulacak bir durumun olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Sahada yoğun bir müdahalemiz var. Orman Bakanlığımızın göndermiş olduğu 4 adet helikopter İstanbul\'dan, Balıkesir, Akhisar ve Bursa\'dan intikal etti. Su atımına hava kararına kadar devam ettiler. Bunun haricinde 9 arazözümüz bir fiil sahaya müdahale ediyoruz. Sahada 200\'e yakın teknik elaman ve işçimizle müdahale ediyoruz. Korkulacak bir durum şu aşamada yok. Biraz rüzgar var. Ondan dolayı meşe ormanından çam ormanına geçmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah gece kontrol altına alacağız. Sabaha kadar da soğutma çalışmalarına başlamayı umut ediyoruz. Şu an 10-15 hektar civarında, ama gerçek öçlükleri yangın kontrol altına alındıktan sonra belirlenecek. Meşe ormanı. Çam ormanına şu anda sirayet etmedi.\"

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