(Görüntülü Haber) Eskişehir'de orman yangını

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Yukarı Danışment Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Daha önce merkeze bağlı köy olan Yukarı Danışment Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak Orman Bölge Müdürlülüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 arazöz, 2 su ikmal tankı ve 1 iş makinesiyle müdahalede bulundu. Yangını kontrol alma çalışmaları sürerken, yetkililer, çevre ilerden helikopter desteği talebinde bulunduklarını belirtti.