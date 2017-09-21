T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eskişehir'de orman yangını

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Yukarı Danışment Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

21 Eylül 2017 20:01

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Yukarı Danışment Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Daha önce merkeze bağlı köy olan Yukarı Danışment Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak Orman Bölge Müdürlülüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 arazöz, 2 su ikmal tankı ve 1 iş makinesiyle müdahalede bulundu. Yangını kontrol alma çalışmaları sürerken, yetkililer, çevre ilerden helikopter desteği talebinde bulunduklarını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR Yukarı Danışment KöyüOrman Bölge MüdürlüğüDahaYukarı Danışment KöyüYangınaOrman Bölge MüdürlülüğüBüyükşehir BelediyesiYangını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24