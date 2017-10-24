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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de masaj salonunda kurusıkı tabancalı kavga

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir masaj salonu çalışanı Yasemin S

24 Ekim 2017 12:30

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir masaj salonu çalışanı Yasemin S.\'nin ailesi ile erkek arkadaşı arasında çıkan kavga çıktı. Kuru sıkı tabancanın ateşlendiği kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. Olay akşam saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak\'ta meydana geldi. Bir masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Yasemin S.\'yi işyerinden almaya gelen ailesi ile erkek arkadaşı Volkan G. arasında tartışma çıktı. Sokakta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Volkan G. yanında taşıdığı kurusıkı tabancayı çıkartarak 4 el ateş etti. Yasemin S.\'nin yakınları da Volkan G.\'ye saldırdı. Kavgaya olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. Hafif şekilde yaralanan Volkan G. ile Yasemin S.\'nin bir yakını olan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olaya kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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