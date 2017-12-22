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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de masaj salonlarına fuhuş baskını

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de masaj salonlarında fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı

22 Aralık 2017 01:20

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de masaj salonlarında fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 2\'si kadın 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezindeki masaj salonlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları, fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2\'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Masaj salonlarında arama da yapan polis ekipleri şüphelileri sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

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