(Görüntülü Haber) Eskişehir'de Kudüs protestosu

ESKİŞEHİR\'de yaklaşık 2 bin kişi Cuma namazı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Cuma namazı sonrasında kalabalık Vilayet Meydanı\'nda toplandı. Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ile çeşitli siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı ortak basın açıklamasını İnsani Yardım Vakfı (İHH) Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş okudu. Karadaş, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu

İsrail\'in Filistin ve Kudüs\'te varlığı Gayri meşrudur. Varlık sebebi işgaldir ve işgal devam etmektedir. İsrail\'in işgali hiçbir hukuk sisteminde kabul edilmesi mümkün olmayan bir işgal hareketidir. Müslüman ülkelerin halklarına ve hükümetlerine sesleniyoruz. Zaman kaybetmeksizin, bahane üretmeksizin, politik komplekslere takılmaksızın top yekün İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkiler kesilmelidir. Türkiye, İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeli, bugüne kadar Filistin aleyhine olan İsrail işgali lehine olan tüm anlaşmaları ve mahkeme kararlarını iptal etmelidir. Kudüs Filistin\'in başkentidir. Bütün Müslümanların kutsalıdır. Hiçbir zaman İsrail\'in başkenti olmayacaktır. Kudüs İslam\'ın ilk kıblesidir, Kudüs Müslümanların mahremidir.

Protesto eylemine katılanlar arasında bulunan bazı kadınların ellerinde, yüzlerinde ve kollarında Arapça, Kudüs ile ilgili yazıların olması dikkat çekti. Basın açıklamasının ardından kalabalık, çeşitli sloganlar atarak Üniversite Caddesi\'ne kadar yürüdü ve daha sonra dağıldı.