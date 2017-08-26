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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de droneli trafik denetimi

Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile bayram süresince trafik denemi yapılacak

26 Ağustos 2017 22:40

Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile bayram süresince trafik denemi yapılacak. Eskişehir\'de ilk kez uygulanan drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batıkent kavşağında drone ile trafik denetimi yapıldı. Drone ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, sürüş anında cep telefonu ile konuşanlar ve emniyet kemeri takmayanlar tespit edilerek gerekli ceza uygulanıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, bayram süresince uygulamanın çeşitli cadde ve kavşaklarda yapılacağını belirterek şunları söyledi: \"Bayram süresince 481 ekip, 925 personel ile etkin, yoğun ve sürekli bir şekilde vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmesi için çalışacağız. İlimizde ilk defa drone ile bu bayramda havadan kural ihlallerine karşın denetim yapıyoruz. Çalışmamız şehir merkezi ve karayolunda aralıksız devam edecek. Ayrıca sabit ve hareketli radarlı hız kontrollerimiz bayram süresince aralıksız devam edecek. İl merkezinde, AVM önlerinde, gar ve otogar önlerinde yığılmalara karşı takviye olarak yaya personel görevlendirdik. Bundaki amacımız parkları önlemek ve trafik akışını sürekli halde tutmaktır. Şehirlerarası yolu kullanacak olan sürücüler de hız kurallarına uymalarını, yakın takipten kaçınmalarını, mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalarını 2 saatte bir en az 15 dakika mola vererek dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bu bayramın sloganı olan \'frene değil, kurallara güvenin\' sloganına uymalarını istiyoruz.\" 

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