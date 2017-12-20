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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 10 kişi yakalandı

20 Aralık 2017 16:39

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 10 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi polislerinin de katılımıyla sabaha karşı Eskişehir\'in kent merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.

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