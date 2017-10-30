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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de 10 bin kişi Cumhuriyet için yürüdü

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı

30 Ekim 2017 01:27

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen \'Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eskişehir\'de ilk olarak Atatürk Bulvarı\'nda tören düzenlendi. Buradaki törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Çakacak, Orgeneral Gülan ve Başkan Büyükerşen askeri araca binerek halkın bayramını kutladı. Yapılan konuşmalarının ardından etkinlik geçiş töreni ile son buldu.

Eskişehir\'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' de düzenlendi. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nın Atatürk Caddesi girişinde başlayan yürüyüşe 10 bini aşkın kişi katıldı. Kalabalık sık sık \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' ve \'Türkiye laiktir laik kalacak\' sloganları attı.

Vilayet Meydanı\'na gelen kalabalığı burada Bando EsEs Grubu karşıladı. Bando EsEs, seslendirdiği marşlarla kalabalığı coşturdu. Vilayet Meydanı\'nda toplanan kalabalık 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve ADD Şube Başkanı Azmi Kerman kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kalabalık 10\'uncu Yıl Marşı\'nı söyledikten sonra dağıldı.
 

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