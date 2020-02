(Görüntülü Haber) Eskişehir Şeker Fabrikası önünde 1 Mayıs kutlaması (2)

DİSK\'TEN YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG



Eskişehir\'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'nca (DİSK) düzenlenen; siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen yürüyüş ile miting yapıldı.



Yeni Bağlar Mahallesi Aytaç Caddesi üzerinde toplanan gruplar, pankart açıp, Sıhhiye Meydanı\'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Giydiği \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' yazılı tişörtle, mart ayında, TBMM\'ye girmek isterken, polisler tarafından üstünden çıkarılarak, içeri alınan işçi emeklisi Cafer Dara da grubun önünde aynı tişörtle yürüdü.



Mitinge Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Gaye Usluer, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ilçe belediye başkanları ile yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Büyükerşen, miting alanındakilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Katılımcılar, Büyükerşen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından kalabalığa hitap eden Başkan Büyükerşen, şunları söyledi:



\"Emekçiler, alın terinin üretimin sahipleri sizler; gerçekten üreten, gerçekten alın terinin karşılığını alması gereken, gerçekten bu ülkenin değil tüm ülkelerdeki tüm emekçilerin aynı şekilde aynı haklara sahip olması istediğimiz özgürlük hakkı, yaşam hakkı, kazanç hakkı, üretim hakkı, insanca yaşama hakkı için yıllardan beri bu meydanları 1 Mayıs günü dolduruyorsunuz. İnşallah ülkemizde de sizlerin alın terinin değerlendirileceği ve özgürlüğün, barışın, kardeşliğin büyük coşkularla her gün, her zaman bir arada kutlanacağı bir ülkenin fertleri olmak için çok daha fazla beklememize gerek yok. O günler yakındır. O günler güzel günler olacaktır. O günlerde çocuklarınız, çocuklarımız, torunlarımız mutlu bir Türkiye\'de gözlerini açacaklar bir sabah. Herkesin bayramı kutlu olsun. O ter akıtan alınlarınızdan sevgiyle saygıyla öpüyorum.\"



Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez de \"Küba\'da, bugün gün boyu işçiler, bayram yapıyorlar. Dünyanın her yerinde de bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Benim için de burada sizlerle birlikte bu bayramı kutlamak çok büyük onurdur. Bu önemli günde Küba işçi sınıfının selamlarını sizlere getirdim\" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan grup Ayrıkotu, seslendirdiği şarkılarla kalabalığı coşturdu.