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(Görüntülü Haber) Eskişehir merkezli DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli adliyede

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4'ü Türk, 6'sı Irak uyruklu 10 kişi, adliyeye sevk edildi

09 Ekim 2017 14:57

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4\'ü Türk, 6\'sı Irak uyruklu 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 28 Eylül günü DEAŞ terör örgütüne yönelik Ankara, Konya, Gaziantep, Kütahya ve Eskişehir\'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Türk vatandaşı M.S., O.K., C.K. ve M.A. ile Irak uyruklu S.A.B.A., O.S.A.A.A., N.O.B., F.Z.A.A., B.S.A.Q. ve H.S.H.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Irak uyruklu F.Z.A.A.\'nın evinde yapılan aramada 130 bin 400 Suriye Lirası, 729 bin 750 Irak Dinarı, 69 bin 625 ABD Doları ve 10 bin 500 Türk Lirası ele geçirilirken, N.O.B.\'nin evindeki aramada 4 bin 650 TL, 18 bin 410 Dolar ve 1 pos makinesi ele geçirildi. Türk vatandaşı olan O.K.\'nin evinde yapılan aramada ise 4 av tüfeği, 2 havalı tüfek ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'nde sorguları tamamlanan 1\'i kadın 10 DEAŞ şüphelisi, \'terör örgütü üyesi olmak\', \'terör örgütüne maddi imkan sağlamak suretiyle yardım ve yataklık yapmak\' ve \'örgüt üyelerinin Irak-Suriye sınırından Türkiye\'ye illegal olarak geçişlerini organize etmek\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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